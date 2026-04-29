Жительницы Петербурга победили в двух номинациях премии «Деловой престиж»

Руководители инфраструктуры поддержки бизнеса Петербурга стали победителями Национальной премии «Деловой престиж: Женщина – Созидатель – 2026».

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Александра Питкянен стала лучшей в номинации «Финансы, денежное обращение и кредит». Данный фонд занимает второе место в стране по объему активов среди региональных гарантийных организаций. Благодаря его поручительствам сектор МСП привлек больше 175 миллиардов рублей за все время работы.

Генеральный директор особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева победила в номинации «Промышленность, производство, энергетика и инновации». Как рассказал Кирилл Поляков в мессенджере «Макс», ОЭЗ стабильно входит в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности среди всех технико-внедренческих зон России. Общая площадь территории превышает 337 гектаров.

Вице-губернатор поздравил победительниц и подчеркнул, что они создают условия для развития экономики. Их работа поддерживает инициативы и проекты, которые продвигают страну вперед.