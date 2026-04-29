Жительницы Петербурга победили в двух номинациях премии «Деловой престиж»

Даниил Александров
Фото: канал вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова в «Макс»

Руководители инфраструктуры поддержки бизнеса Петербурга стали победителями Национальной премии «Деловой престиж: Женщина – Созидатель – 2026».

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Александра Питкянен стала лучшей в номинации «Финансы, денежное обращение и кредит». Данный фонд занимает второе место в стране по объему активов среди региональных гарантийных организаций. Благодаря его поручительствам сектор МСП привлек больше 175 миллиардов рублей за все время работы.

Генеральный директор особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева победила в номинации «Промышленность, производство, энергетика и инновации». Как рассказал Кирилл Поляков в мессенджере «Макс», ОЭЗ стабильно входит в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности среди всех технико-внедренческих зон России. Общая площадь территории превышает 337 гектаров.

Вице-губернатор поздравил победительниц и подчеркнул, что они создают условия для развития экономики. Их работа поддерживает инициативы и проекты, которые продвигают страну вперед.

Правительство России утвердило изменения в правила назначения единого пособия на детей. С 1 апреля 2027 года получать выплату смогут только те иностранцы, которые проживают в статусе гражданина не меньше пяти лет.Новое требованиеТеперь иностранные граждане смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года.Ранее в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Для этого нужно соблюсти три условия. Семья должна нуждаться в социальной поддержке. Заявители обязаны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны.Теперь формулировка уточнена. Чтобы получить право на единое пособие, необходимо постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не меньше пяти лет. Исключения из нового...
Некоторые россияне попадут под прогрессивную шкалу налогообложения в 2026 году. Повышенную ставку в 15% будут платить россияне с годовым доходом выше 2,4 миллиона рублей.Кто попадет под повышенную ставкуПо данным профессора Финансового университета Юрия Шедько, на данный момент по прогрессивной шкале налог начисляется 7,8% работающим россиянам.В первую очередь под повышенную ставку попадают специалисты IT-сектора, телекоммуникаций и связи, сотрудники финансового и страхового сектора, топ-менеджеры и руководители высшего звена. Также в эту категорию входят высококвалифицированные инженеры и рабочие в промышленности и строительстве, а также часть специалистов в логистике и торговле. В беседе с «Газетой.Ru» экономист уточнил, что в эту категорию могут попасть не только сотрудники с высокой зарплатой, но и россияне с дополнительными источниками дохода. Речь идет о премиях, бонусах, дивидендах, доходах...
