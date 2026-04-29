Shaman отказался исполнять песни Аллы Пугачевой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman заявил, что не станет включать в репертуар песни Аллы Пугачевой.

В беседе с ТАСС музыкант исключил возможность исполнения композиций Аллы Пугачевой. Дронов объяснил, что эти песни ему не подходят, поскольку большинство из них написаны от женского лица. Артист подчеркнул, что у него имеется собственный репертуар, а также своя жизненная позиция, выбор и творческий путь.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил передать песни Пугачевой артистам, которые активно выступают в России. В Российском авторском обществе эту идею назвали излишней. Там напомнили, что произведения профессиональных авторов, например Раймонда Паулса или музыку из фильмов «Ирония судьбы» и «Звезда пленительного счастья», могут исполнять без всяких ограничений.

Ранее Дронов рассказал об инциденте на Байкале, где он облизал лед. Музыкант сообщил, что не испытывает стыда за этот поступок и не видит в нем ничего предосудительного. Также артист рассказал о работе над песней, посвященной озеру.