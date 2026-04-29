Алексея Цивилева избрали президентом Транспортного союза Северо-Запада

На внеочередном собрании некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» избран новый президент. Им стал председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев. Кандидатуру поддержали вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин и члены союза.

Транспортный союз Северо-Запада создали для объединения усилий и координации работы в транспортной отрасли. За годы существования союз стал уникальной площадкой для специалистов разных направлений. Среди них городской пассажирский транспорт, авиация, железнодорожная и водная инфраструктура, а также судостроительные и логистические компании, рассказали в пресс-службе Комтранса Петербурга.

Представители Комитета напомнили, что Северная столица реализует крупные инфраструктурные проекты по программе «10 приоритетов развития». Ключевые инициативы включают строительство ВСМ Москва — Петербург, развитие метро и обновление подвижного состава общественного транспорта. В работе союза особое внимание уделяют молодежи. Привлечение студентов и молодых специалистов в отрасль считают стратегическим приоритетом.

Денис Минкин отметил, что за время работы союза провели серьезную организационную работу. Удалось наладить взаимодействие с Транспортным союзом России и участвовать в отраслевых мероприятиях и конференциях на площадке Минтранса.

По его словам, большинство отраслевых вопросов связано с законодательными инициативами. Поэтому кандидатуру Цивилева поддержали единогласно. У него есть инженерное и юридическое образование, опыт работы в органах власти и высокий авторитет.

Минкин остался уверен, что под руководством нового президента союз получит дальнейшее развитие, сохранит лучшие традиции и продолжит эффективно решать ключевые задачи.