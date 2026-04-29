Майские праздники пройдут без магнитных бурь

Специалисты сообщили о спокойном десятидневном периоде на майские праздники. По данным ученых, первые две недели мая пройдут без серьезных магнитных бурь.

Геомагнитная активность в настоящее время находится на низком уровне. По словам специалистов, на майские праздники приходит полностью спокойный десятидневный период, сообщает «Про город будущего».

Корональная дыра начнет воздействовать на Землю 30 апреля, однако модели показывают максимум слабые возмущения. Ученые пояснили, что такие дыры появляются в тех участках солнечной короны, где магнитное поле открыто в межпланетное пространство.

Через эти зоны плазма беспрепятственно покидает звезду и создает потоки заряженных частиц. Однако в данном случае мощности этих потоков недостаточно для заметных геомагнитных изменений.