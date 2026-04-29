В Петербурге назначили наставников для второй группы «Времени героев»

В Санкт-Петербурге определили наставников для второй группы участников программы «Время героев», которая помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни и трудоустроиться в органах власти.

Днем 29 апреля на совещании в Смольном определили наставников для слушателей второй группы программы «Время героев». Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, программа дает ветеранам СВО возможность начать новый карьерный этап в органах государственной власти, а адаптация к мирной жизни является одной из ее ключевых целей.

В мессенджере «Макс» Поляков также привел пример успешного участника программы по имени Никита Лобозов. Он завершил стажировку в Технопарке и подготовил аттестационную работу. Она была посвящена развитию отрасли беспилотных летательных аппаратов, это стратегическое направление для Петербурга. В ближайшее время Лобозов войдет в штат Технопарка и продолжит работать в сфере БПЛА.

Вице-губернатор подчеркнул, что для новых участников уже разработаны индивидуальные маршруты. Так, четыре ветерана СВО направлены на стажировку в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), а два участника присоединятся к команде Комитета по транспорту. Поляков добавил, что будет лично курировать прохождение стажировок и профессиональный рост участников.