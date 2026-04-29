В мае российских пенсионеров ждет двойная выплата и перерасчет надбавок

С 1 мая пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат прибавку к фиксированной выплате. Также пересчитают надбавки работавшим летчикам и шахтерам, а ветеранам выплатят разовую помощь к Дню Победы.

Пенсионные изменения и выплаты

С мая пенсионеры, которым в апреле исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную выплату. Ее размер составит около 19,2 тысячи рублей. Такую же прибавку получат граждане, которым в апреле была присвоена первая группа инвалидности.

Летчикам и шахтерам на пенсии пересчитают надбавку. Итоговая сумма зависит от стажа и заработка. Пенсионеры, имеющие на попечении нетрудоспособных родственников, также получат прибавку. За каждого иждивенца фиксированную выплату поднимут на треть, но не более чем за трех человек.

К 9 Мая ветераны Великой Отечественной получат разовую материальную поддержку. Сумма помощи зависит от федеральных и региональных норм.

Новые правила для многодетных семей

С 22 мая вступают в силу новые правила для многодетных семей. Раньше семья теряла право на единое пособие, если ее доход хотя бы немного превышал прожиточный минимум. Теперь порог повысили. Если превышение составляет не свыше 10%, выплата остается.

Социальный фонд уже пересматривает отказы, которые были вынесены с января 2026 года. Семьям, которым отказали из-за небольшого превышения дохода, выплатят 50% от регионального прожиточного минимума.

Комиссия за переводы по СБП

С 1 мая Центральный банк вводит единые тарифы для Системы быстрых платежей. Для физических лиц ничего не меняется. Переводы через систему по-прежнему остаются бесплатными.

Комиссию будут брать только с операций, в которых участвуют компании, индивидуальные предприниматели или самозанятые. Речь идет о переводах от человека к бизнесу, от бизнеса к человеку и между самими организациями. Сумма комиссии составляет от 5 копеек до 3 рублей.

Отдельное нововведение касается трансграничных переводов через СБП между физическими лицами. Для них установлена фиксированная комиссия в размере шести рублей. Сумма перевода значения не имеет.

Упрощение выписки из квартир

С 1 мая процедура снятия человека с регистрационного учета становится проще. Если гражданин давно не живет по месту прописки, не платит за коммунальные услуги и не появляется, собственник сможет выписать его быстрее.

В качестве доказательств подойдут акты управляющей компании или ТСЖ, свидетельские показания соседей, квитанции об оплате. После одобрения суда выписать из жилья можно будет через многофункциональный центр или районное отделение МВД.