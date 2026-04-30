Авито: спрос на сельхозтехнику в аграрных регионах вырос до 94%

Авито сообщает о сезонном росте интереса к сельскохозяйственной технике: спрос на оборудование для посевных работ (транспортеры, грядообразователи, картофелесажалки, бороны, посевные комплексы, культиваторы, плуги, тракторы, сеялки, разбрасыватели удобрений) начинает расти в феврале–марте и достигает пика в апреле–мае, причём в этот период интерес к таким машинам в 1,5 раза выше январского и почти вдвое выше минимальных значений конца года.

По данным Авито Спецтехники, картофелесажалками в сезон интересуются в 3 раза чаще, чем в начале года, плуги, сеялки и культиваторы становятся востребованнее на 160%, а в 2025 году и начале 2026 года такая техника занимала около 12% всех предложений спецтехники на платформе (на 3 процентных пункта больше, чем в 2024-м). Половину объявлений в категории составляют тракторы, среди остального оборудования чаще всего продаются бороны (24% предложений), плуги, культиваторы и сеялки (в среднем по 15%).

«Рынок сельхозтехники демонстрирует четко выраженную сезонность: весной у аграриев ожидаемо растет потребность в оборудовании для подготовительных и посевных работ, осенью — для уборки урожая», — прокомментировал Антон Агальцов, директор категории «Продажи» на Авито Спецтехника. В СК «Согласие» сообщили, что в портфеле за 2025 год чаще всего страховали тракторы (38%), комбайны (20%), жатки (10%), опрыскиватели, разбрасыватели и сеялки (по 5%). Директор департамента андеррайтинга Алексей Хуторянский отметил рост доли машин с наработкой в 1,4 раза.

Средние страховые суммы: комбайны — 11,6 млн руб., опрыскиватели и сеялки — 9,1 млн руб., погрузчики — 6,6 млн руб., тракторы — 6,1 млн руб., косилки — 3,4 млн руб., культиваторы — 3,1 млн руб., бороны — 3 млн руб., плуги — 2 млн руб., жатки — 1,5 млн руб. Количество объявлений с популярными видами техники в преддверии сезона растёт в 2–4 раза: предложение тракторов в марте–апреле в 2,4 раза выше, чем в ноябре–декабре, у плугов пик размещения в январе–марте превышает минимум в 2,7 раза.

По данным Авито Товаров, запчасти для навесного и прицепного оборудования в марте 2026 года подешевели на 14% (до 23 900 и 42 200 руб.), подвеска и рулевое управление — на 12% (до 27 900 руб.), электроника и свет — на 10% (до 16 700 руб.), трансмиссия — на 7% (до 47 300 руб.). Самыми востребованными категориями запчастей стали двигатели (26% продаж), трансмиссия (17%), гидравлика и пневмосистемы (10%).

Лидерами по динамике спроса на оборудование для посевных работ — Волгоградская область (+94,3%), Ростовская область (+93,3%), Оренбургская область (+90,5%), Воронежская область (+89,4%), Краснодарский край (+89,1%), Новосибирская (+88,7%) и Саратовская области (+88,1%), Красноярский край и Башкортостан (по +86,5%). В Дагестане спрос превышает средний по России в 3,3 раза, в Кабардино-Балкарии — в 2,1 раза, в Кировской области — в 2 раза, в Крыму — в 1,9 раза, в Пермском крае — в 1,7 раза, в Брянской, Свердловской и Амурской областях — в 1,6 раза, в Курганской области — в 1,5 раза. По данным «Согласия», лидеры по страхованию сельхозтехники — Алтайский и Краснодарский края, Ростовская, Вологодская, Орловская, Саратовская, Нижегородская области и Татарстан.

«Аграрии начинают понимать, что даже трактор за 600–700 тысяч — это ценный актив, от которого зависит успешность посевной или уборки урожая и который не так просто заменить», — добавил Алексей Хуторянский.

По его словам средняя стоимость сельхозмашин с наработкой на платформе — 465 тыс. руб., посевной комплекс — 2,4 млн руб., трактор — 560 тыс. руб., сеялка — 684 тыс. руб., мини-трактор — 512 тыс. руб., борона — 415 тыс. руб., культиватор — 303 тыс. руб., плуг — 140 тыс. руб.