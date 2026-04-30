Авито: спрос на сельхозтехнику в аграрных регионах вырос до 94%

Михаил Яковлев
Фото: Pxhere

Авито сообщает о сезонном росте интереса к сельскохозяйственной технике: спрос на оборудование для посевных работ (транспортеры, грядообразователи, картофелесажалки, бороны, посевные комплексы, культиваторы, плуги, тракторы, сеялки, разбрасыватели удобрений) начинает расти в феврале–марте и достигает пика в апреле–мае, причём в этот период интерес к таким машинам в 1,5 раза выше январского и почти вдвое выше минимальных значений конца года.

По данным Авито Спецтехники, картофелесажалками в сезон интересуются в 3 раза чаще, чем в начале года, плуги, сеялки и культиваторы становятся востребованнее на 160%, а в 2025 году и начале 2026 года такая техника занимала около 12% всех предложений спецтехники на платформе (на 3 процентных пункта больше, чем в 2024-м). Половину объявлений в категории составляют тракторы, среди остального оборудования чаще всего продаются бороны (24% предложений), плуги, культиваторы и сеялки (в среднем по 15%).

«Рынок сельхозтехники демонстрирует четко выраженную сезонность: весной у аграриев ожидаемо растет потребность в оборудовании для подготовительных и посевных работ, осенью — для уборки урожая», — прокомментировал Антон Агальцов, директор категории «Продажи» на Авито Спецтехника. В СК «Согласие» сообщили, что в портфеле за 2025 год чаще всего страховали тракторы (38%), комбайны (20%), жатки (10%), опрыскиватели, разбрасыватели и сеялки (по 5%). Директор департамента андеррайтинга Алексей Хуторянский отметил рост доли машин с наработкой в 1,4 раза.

Средние страховые суммы: комбайны — 11,6 млн руб., опрыскиватели и сеялки — 9,1 млн руб., погрузчики — 6,6 млн руб., тракторы — 6,1 млн руб., косилки — 3,4 млн руб., культиваторы — 3,1 млн руб., бороны — 3 млн руб., плуги — 2 млн руб., жатки — 1,5 млн руб. Количество объявлений с популярными видами техники в преддверии сезона растёт в 2–4 раза: предложение тракторов в марте–апреле в 2,4 раза выше, чем в ноябре–декабре, у плугов пик размещения в январе–марте превышает минимум в 2,7 раза.

По данным Авито Товаров, запчасти для навесного и прицепного оборудования в марте 2026 года подешевели на 14% (до 23 900 и 42 200 руб.), подвеска и рулевое управление — на 12% (до 27 900 руб.), электроника и свет — на 10% (до 16 700 руб.), трансмиссия — на 7% (до 47 300 руб.). Самыми востребованными категориями запчастей стали двигатели (26% продаж), трансмиссия (17%), гидравлика и пневмосистемы (10%).

Лидерами по динамике спроса на оборудование для посевных работ — Волгоградская область (+94,3%), Ростовская область (+93,3%), Оренбургская область (+90,5%), Воронежская область (+89,4%), Краснодарский край (+89,1%), Новосибирская (+88,7%) и Саратовская области (+88,1%), Красноярский край и Башкортостан (по +86,5%). В Дагестане спрос превышает средний по России в 3,3 раза, в Кабардино-Балкарии — в 2,1 раза, в Кировской области — в 2 раза, в Крыму — в 1,9 раза, в Пермском крае — в 1,7 раза, в Брянской, Свердловской и Амурской областях — в 1,6 раза, в Курганской области — в 1,5 раза. По данным «Согласия», лидеры по страхованию сельхозтехники — Алтайский и Краснодарский края, Ростовская, Вологодская, Орловская, Саратовская, Нижегородская области и Татарстан.

«Аграрии начинают понимать, что даже трактор за 600–700 тысяч — это ценный актив, от которого зависит успешность посевной или уборки урожая и который не так просто заменить», — добавил Алексей Хуторянский.

По его словам средняя стоимость сельхозмашин с наработкой на платформе — 465 тыс. руб., посевной комплекс — 2,4 млн руб., трактор — 560 тыс. руб., сеялка — 684 тыс. руб., мини-трактор — 512 тыс. руб., борона — 415 тыс. руб., культиватор — 303 тыс. руб., плуг — 140 тыс. руб.

Интересное

дтп ленобласть дети суд погода Россия петербург кризис мошенничество праздник интернет цены США кино ученые дмитрий медведев бизнес ребенок госпитализация пенсионеры выплаты транспорт реклама крым прогноз больница космос кредиты кирилл поляков наказание Александр Колесов карелия врачи звезды певица скорая помощь парад комитет по транспорту метрополитен трамваи алла пугачева центробанк фильмы синоптик правительство

