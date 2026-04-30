В мае россиянам пересчитают пенсии и ограничат вывоз золота

С 1 мая пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Также вступает в силу запрет на вывоз аффинированного золота весом свыше 100 граммов физическими и юридическими лицами.

Повышение пенсий для отдельных категорий

Общей индексации пенсий в России с 1 мая 2026 года не планируется. Однако отдельные категории пенсионеров получат прибавку автоматически. Это касается пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в апреле 2026 года, граждан, которым в апреле установили первую группу инвалидности, а также бывших работников угольной промышленности и членов летных экипажей гражданской авиации.

Для 80-летних пенсионеров и инвалидов первой группы фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится. В 2026 году ее размер составляет 9,5 тысячи рублей. После перерасчета и без учета районных коэффициентов выплата составит 19,1 тысячи рублей. Повторного удвоения по двум основаниям не будет. Если человек уже получал повышенную выплату из-за инвалидности первой группы, сумма не удвоится повторно при достижении им 80 лет.

Ограничение на вывоз золота из России

С 1 мая указом президента России Владимира Путин будет введен запрет на вывоз аффинированного золота в слитках общим весом больше 100 граммов. Ограничение распространяется на физических и юридических лиц, а также на индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что аффинированное золото представляет собой металл высокой степени очистки с почти полным отсутствием примесей. Его чистота достигает 99,9% и выше, а это соответствует 999 пробе.

При этом существует ряд исключений. Золото в слитках разрешается вывозить в страны Евразийского экономического союза. Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут это сделать при наличии заключения Федеральной пробирной палаты. Вывоз разрешен только через некоторые международные аэропорты.

Для вывоза в государства, не входящие в ЕАЭС, физическим лицам также требуется заключение Федеральной пробирной палаты. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вывозят золото в общеустановленном порядке с соблюдением мер нетарифного регулирования. Положения указа не касаются случаев вывоза золота в слитках кредитными организациями.