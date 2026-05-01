Авито: средний бюджет на телевизор у петербуржцев составил 42 тыс. рублей

Аналитики Авито выяснили, что жители Санкт-Петербурга в среднем готовы потратить на новый телевизор 42 000 рублей, при этом большинство (58%) смотрят фильмы на телевизоре или смарт-ТВ, 17% — на ноутбуке, 10% — на планшете или смартфоне (в основном молодёжь 18–24 лет), 4% посещают кинотеатры и 3% имеют домашний кинотеатр.

Как сообщили в пресс-службе Авито, 25% опрошенных планируют потратить до 25 000 рублей, 24% — от 25 001 до 40 000 рублей, 17% — от 40 001 до 60 000 рублей, 11% — от 60 001 до 80 000 рублей; треть респондентов (38%) хотят сэкономить: 28% купят телевизор по акции при хорошей скидке, 10% ждут крупных распродаж (мужчины и люди 18–34 лет активнее ищут скидки), а 34% готовы купить без ожидания.

«Пользователи предпочитают покупать на Авито телевизоры именно в ресейл-сегменте — на них приходится 73% продаж, а на новые 27% соответственно. », — прокомментировал Александр Праздников, руководитель категорий «Бытовая техника» и «Аудио/видео» в Авито.

При выборе телевизора 36% петербуржцев обращают внимание на качество изображения (яркость, цветопередачу, контрастность) — в основном молодёжь 18–24 лет, 28% выбирают модель с доступом к онлайн-кинотеатрам, 14% ориентируются на цену (мужчины чаще), 11% — на наличие голосового управления (чаще люди старше 65 лет), 6% — на качество звука.

Среди контента лидируют художественные фильмы (56%) и сериалы (52%, их чаще смотрят женщины), затем новости (38%, люди старше 65 лет узнают их по телевизору), ток-шоу и развлекательные программы (31%, женщины активнее), стриминговый контент (30%, в основном зрители 25–34 лет), юмористические передачи и стендапы (29%), документальное кино (26%) и спорт (21%, мужчины интересуются чаще).