Утром в среду из Пулково не вылетят вовремя десять рейсов

В среду утром отправление десяти рейсов из Пулково было задержано, а вылет пяти самолетов был отменен. Большинство сбоев пришлось на рейсы авиакомпании «Победа», «России» и «Аэрофлота».

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, среди задержанных оказался рейс UJ 626 авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Самолет должен быть улететь в Шарм эль Шейх в 0:05. Отправление борта было запланировано на 19:50. Также рейс SU 029 «Аэрофлота» в Москву задержали с вылетом в 11:30.

У авиакомпании «Победа» зафиксированы задержки нескольких рейсов. Рейс DP 519 в Астрахань перенесли с 9:55 на 10:35. Самолет DP 587 в Калининград сдвинули с 10:25 на 12:10. Отправление DP 202 во Внуково задержали с 12:20 на 14:00. Кроме того, вылет рейса DP 212 в Москву был назначен на 16:35.

Рейс N4 341 авиакомпании Nordwind Airlines в Магнитогорск перенесли с 10:50 на 11:55. Самолет DV 822 авиакомпании SCAT Airlines в Астану задержали с 12:20 на 12:50. Совместный рейс авиакомпаний Ikar и Nordwind Airlines под номерами EO 269 и N4 269 в Орск перенесли с 13:55 на 16:40.

Кроме того, пять рейсов были полностью отменены. Среди них совместный рейс авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» под номерами FV 6333 и SU 6333 в Калининград, который должен был вылететь в 6:20. Отменили рейс U6 8531 «Уральских авиалиний» в Душанбе в 6:35.

Напомним, что ночью 5 мая в Ленинградской области средства ПВО сбили 29 беспилотников. На нефтеперерабатывающем заводе в Киришах после атаки загорелась одна из установок. Из-за этого во вторник пассажиры 27 рейсов не смогли вылететь по расписанию из аэропорта Пулково.