Синоптик Колесов сообщил о потеплении в Петербурге на выходных

В Санкт-Петербурге 6 и 7 мая ожидается солнечная, но не жаркая погода с температурой до 12 градусов тепла. К выходным воздух прогреется до 17 градусов, а дожди пройдут на следующей неделе.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что 6 мая в городе будет солнечно, но не жарко. Температура воздуха 6 и 7 мая прогреется до 12 градусов.

По словам синоптика, атмосферное давление невысокое, погоду начинает определять антициклон, смещающийся с Балтийского моря на территорию Ленобласти. С 7 мая ветер сменит направление на восточный и станет слабым.

В своем Телеграм-канале Колесов добавил, что осадков на территории Северной столицы в ближайшие дни не ожидается, но 7 мая они пройдут на юге Ленинградской области, так как активный циклон смещается через Псковскую и Новгородскую области. Следующий циклон подойдет к региону только 11–12 мая.

С пятницы фон дневной температуры повысится, подчеркнул синоптик. Максимальные температуры по области достигнут 12–17 градусов, повышение будет плавным к 11 мая. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, на севере области вероятны заморозки до -3 градусов.