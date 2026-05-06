Накануне Дня Победы в Петербурге поддержали раненых участников СВО

Раненых бойцов СВО в Мариинской больнице поддержали накануне 9 Мая. Участками спецоперации пообещали помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной реализации.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил, что в преддверии Дня Победы он встретился с бойцами, проходящими лечение в городской Мариинской больнице. В медучреждении находятся 128 человек из разных регионов страны.

По словам Полякова, поддержка участников СВО и их семей, вопросы лечения, реабилитации и дальнейшей социализации раненых находятся на особом контроле в Смольном.

Также на территории Северной столицы проходит работа по трудоустройству и профессиональной реализации бойцов в рамках региональной программы «Время героев Санкт-Петербурга». Она позволяет ветеранам получить необходимые компетенции и продолжить служение Отечеству в системе государственного управления, добавил вице-губернатор.

Поляков отметил, что 9 Мая является священным праздником для каждой семьи, а также пожелал бойцам на передовой сил и уверенности.