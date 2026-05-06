Роботов-курьеров запустили в метро Шэньчжэня

Шэньчжэнь основали меньше 50 лет назад. Тогда это была небольшая рыбацкая деревня. Сегодня город стал экономическим лидером Китая. В 2025 году метро Шэньчжэня первым в мире официально допустило роботов-курьеров. Автономные машины сами строят маршруты и выходят на нужных станциях. Они доставляют товары без помощи человека. Власти также запустили проект демонстрационной зоны для роботов. Это целый городской квартал, навигация которого адаптирована под автономные машины, пишет «ФедералПресс».

В небе над заливом Цяньхай появился персональный летательный аппарат YIVTOL S-ZERO. Его цена составляет около 25–30 тысяч долларов. В аппарате есть кокпит, подушка безопасности и парашют. В 2025 году на него оформили первый в Китае страховой полис для воздушного такси.

Архитектура города тоже меняется. Башня Аньтуошань получила крупнейший в мире фотоэлектрический фасад. Такая конструкция генерирует электроэнергию. В районе Лунган бывшие заводы по переработке отходов превратили в туристические объекты. Там проводят экскурсии.

По итогам первой половины 2025 года Шэньчжэнь обогнал Шанхай по объему внешней торговли. Впервые в истории его оборот составил 2,17 триллиона юаней.