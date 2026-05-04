УФАС признало «Лифт РСУ-5» недобросовестным поставщиком за срыв контракта

Санкт-Петербургское УФАС включило ООО «Лифт РСУ-5» в Реестр недобросовестных поставщиков на два года за срыв контракта с Городской поликлиникой № 60. Компания не обслуживала лифты в установленный срок, а часть заявок осталась неисполненной.

По данным антимонопольщиков, городская поликлиника № 60 объявила закупку на техническое обслуживание лифтов. Победителем было признано ООО «Лифт РСУ-5».

По условиям контракта, который действовал с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года, заявку на обслуживание требовалось выполнить за 30 минут. Однако подрядчик нарушал обязательства неоднократно. Часть заявок осталась невыполненной.

Поликлиника расторгла договор и обратилась в антимонопольный орган. На заседании «Лифт РСУ-5» не предоставил доказательств форс-мажора, который помешал исполнению обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В итоге антимонопольное ведомство признало действия компании недобросовестными. УФАС включило ее в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.