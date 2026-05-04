Принц Уильям добровольно отчисляет 45% доходов от герцогства Корнуолл

Принц Уильям ежегодно платит до семи миллионов фунтов подоходного налога. Наследник престола добровольно уплачивает максимальную ставку 45% с доходов от герцогства Корнуолл, хотя по закону не обязан этого делать.

Такая сумма ставит принца Уэльского в число 0,002% самых богатых налогоплательщиков страны. Большая часть его доходов поступает от герцогства Корнуолл. Это частное земельное владение стоимостью около 1,1 миллиарда фунтов, которое ежегодно приносит наследнику престола 20 миллионов фунтов прибыли. Уильям унаследовал поместье после восшествия на престол короля Карла III, сообщает The Mirror.

После соглашения 2013 года между королевой Елизаветой II и Казначейством наследник престола не обязан платить налог. Однако принц Уильям добровольно перечисляет максимальную ставку 45% с личных доходов. Он следует примеру отца, который в 2021–2022 финансовом году задекларировал уплату 5,9 миллиона фунтов с 23 миллионов дохода от герцогства. Принцу Уильяму разрешено вычитать официальные расходы из дохода до расчета налога, но их виды не обнародованы.

Напомним, что герцогство было основано в 1337 году королем Эдуардом III для обеспечения наследника престола. Сегодня портфель включает 2000–3000 объектов недвижимости в 23 графствах Англии и Уэльса общей площадью около 130–140 тысяч акров.

Под управлением Уильяма в 2023–2024 финансовом году герцогство получило рекордный профицит в 23,6 миллиона фунтов.