Орден Святого Георгия 1869 года продадут на аукционе за 6 млн рублей

На аукционе «Литфонда» 7 мая представят знак ордена Святого Георгия 1-й степени XIX века. Начальная цена центрального лота петербургской коллекции составляет шесть миллионов рублей.

Орден изготовили в Петербурге приблизительно в 1869 году. Его стартовая цена составит шесть миллионов рублей. Торги разделят на две части: московское собрание и петербургскую коллекцию. В рамках петербургской сессии знак станет главным лотом. На ордене видны клейма Санкт-Петербургской пробирной палаты, дата «1869» и пробирное клеймо «56» на обратной стороне ушка, сообщили в пресс-службе Аукционного дома «Литфонд».

По словам организаторов, особую ценность знаку придают технология изготовления, а именно уникальная обработка золота и цвет эмали. Эти детали совпадают с другими знаками ордена, которые хранятся в музеях России. Всего до 1917 года произвели около ста таких знаков. К лоту прилагается заключение эксперта по фалеристике, которое подтверждает подлинность.

Из петербургской коллекции также заявлены несколько предметов. Среди них гипсовая фигура высотой 30 сантиметров с изображением рядового 41-го Селенгинского полка в городской парадной форме 1857–1861 годов. Её цена составляет 2,5 миллиона рублей. Также представлен набор из 10 оловянных солдатиков с образами Николая II и его свиты на параде 1914 года стоимостью 350 тысяч рублей.

В каталог вошли звезда ордена Святого Георгия 1-й степени частной работы 1860-х годов за 1,7 миллиона рублей и звезда ордена Святого Георгия 2-й степени 1870-х годов за 1,2 миллиона рублей.