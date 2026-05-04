Суд обязал восстановить исторический дом на Выборгской набережной

Арбитражный суд удовлетворил иск КГИОП к владельцу участка и обязал воссоздать историческое здание 1917 года.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) через суд добился воссоздания дома на Выборгской набережной. Здание построили в 1917 году, а в ноябре 2021 объект снесли.

Здание находилось в зоне строгой регулировки застройки. По правилам, утраченный исторический объект нужно восстановить в точности. КГИОП обратился в Арбитражный суд с иском к владельцу участка. Суд полностью удовлетворил требования.

В пресс-службе КГИОП назвали это первым случаем в истории Петербурга, когда суд обязал восстановить предмет охраны исторического поселения федерального значения.

Комитет согласовал эскизный проект воссоздания. Утраченный бытовой корпус восстановят под объект делового управления. В ноябре 2022 года КГИОП подтвердил, что проект соответствует нормам охраны. Собственник обязан вернуть городу исторический облик этой части Выборгской набережной.