Запрет на прогулки катеров по Неве связали с безопасностью пассажиров

Запрет на движение судов в акватории Невы необходим для повышения безопасности на водном транспорте. Сотни катеров создают опасную ситуацию для пассажиров.

На заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Законодательном собрании Петербурга выступил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин. Он заявил, что запрет на движение судов в акватории Невы не является прихотью. Новые правила вступили в силу 1 марта.

По словам Минкина, запрет необходим для повышения уровня безопасности на водном транспорте. Также он добавил, что ограничения помогут избежать аварий и упорядочить движение по городским рекам.

Глава Комтранса отметил, что на данный момент сотни судов одновременно собираются у разводных мостов. Это создает опасную ситуацию для пассажиров. Суда маневрируют на ограниченном пространстве и в условиях сильного течения. Крупные суда создают волны, которые способны раскачать или захлестнуть маломерные катера.

Однако не все судоводители соблюдают дистанцию и очередность прохода. Такое поведение приводит к опасным сближениям. Пассажиры часто встают для фотосъемки. При резком маневре они могут упасть в воду. Также Минкин добавил, что правила безопасности должны быть для всех обязательными.

Туристам не запрещают следить за разводом мостов на маленьких реках и каналах города. Нева же опасна своим природным нравом и не предназначена для прогулок под разводными мостами, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В ходе заседания владельцы зарегистрированных коммерческих катеров объявили о формировании Ассоциации маломерного флота для упрощения коммуникации с властями. Бизнесмены заявили о готовности соблюдать все требования безопасности, но просят разделять «серых» перевозчиков и проверенных предпринимателей.

Руководство транспортного блока и судовладельцы договорились встретиться в ближайшее время для обсуждения дальнейшего взаимодействия.