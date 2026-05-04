Запрет на прогулки катеров по Неве связали с безопасностью пассажиров

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Запрет на движение судов в акватории Невы необходим для повышения безопасности на водном транспорте. Сотни катеров создают опасную ситуацию для пассажиров.

На заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Законодательном собрании Петербурга выступил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин. Он заявил, что запрет на движение судов в акватории Невы не является прихотью. Новые правила вступили в силу 1 марта.

По словам Минкина, запрет необходим для повышения уровня безопасности на водном транспорте. Также он добавил, что ограничения помогут избежать аварий и упорядочить движение по городским рекам.

Глава Комтранса отметил, что на данный момент сотни судов одновременно собираются у разводных мостов. Это создает опасную ситуацию для пассажиров. Суда маневрируют на ограниченном пространстве и в условиях сильного течения. Крупные суда создают волны, которые способны раскачать или захлестнуть маломерные катера.

Однако не все судоводители соблюдают дистанцию и очередность прохода. Такое поведение приводит к опасным сближениям. Пассажиры часто встают для фотосъемки. При резком маневре они могут упасть в воду. Также Минкин добавил, что правила безопасности должны быть для всех обязательными.

Туристам не запрещают следить за разводом мостов на маленьких реках и каналах города. Нева же опасна своим природным нравом и не предназначена для прогулок под разводными мостами, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В ходе заседания владельцы зарегистрированных коммерческих катеров объявили о формировании Ассоциации маломерного флота для упрощения коммуникации с властями. Бизнесмены заявили о готовности соблюдать все требования безопасности, но просят разделять «серых» перевозчиков и проверенных предпринимателей.

Руководство транспортного блока и судовладельцы договорились встретиться в ближайшее время для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

Астрономы нашли «самую холодную» воду во Вселенной на борту кометы 3I/ATLAS

Астрономы изучили межзвездную комету 3I/ATLAS с помощью телескопа ALMA. Они выяснили, что ее вода содержит рекордное количество дейтерия. Показатель превышает земные нормы более чем в 40 раз. Уникальный химический состав Комета 3I/ATLAS стала вторым межзвездным объектом с газовой оболочкой после кометы Борисова. Исследователи изучили ее радиотелескопом ALMA в Чили во время пролета мимо Солнца в ноябре 2025 года.Главным параметром является соотношение дейтерия к обычному водороду в воде. У 3I/ATLAS этот показатель оказался в десятки раз выше, чем у комет Солнечной системы. По сравнению с земной океанической водой в комете дейтерия в 30–40 раз больше. Результаты наблюдений исследователей были опубликованы в журнале Nature Astronomy. Холодное происхождение По словам ученых, в обычной звездной системе вода с высоким содержанием дейтерия рождается только в экстремально холодных местах....
Народная артистка России Лариса Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года. Ближайшие концерты певицы запланированы на 25 мая и 26 июля в московском баре Petter. График выступлений на второе полугодие Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные афиши певицы. Ближайшие концерты певицы запланированы на 25 мая и 26 июля в баре Petter в Москве. Артистка выступит вместе со своими музыкантами «Долина Band». Продолжительность выступления составит чуть больше часа. Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.Концерты на июнь, август и сентябрь в афише певицы пока не значатся. Следующее выступление Долиной состоится в октябре в баре «Lюстра». Там певица представит свою программу в камерной...
