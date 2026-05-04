Российских пенсионеров предупредили об изменении выплат при переезде

При переезде в другой регион размер пенсии может измениться. Выплаты могут вырасти или уменьшиться в зависимости от северного стажа, районного коэффициента и регионального прожиточного минимума.

Влияние переезда на северные надбавки

Многие пенсионеры не задумываются о том, что вместе с регионом может измениться размер пенсии. Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», кому стоит ждать прибавки, а у кого выплаты сократятся.

В первую очередь это касается северных надбавок. Если пенсионер выработал северный стаж, а именно 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним территориях, то после переезда в обычный регион надбавка за стаж сохраняется.

Однако районный коэффициент перестает действовать или становится меньше. При переезде на Север пенсионер получает прибавку за счет районного коэффициента.

Социальная доплата до прожиточного минимума

Другим фактором является социальная доплата до прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составляет 16,2 тысячи рублей. Многие регионы устанавливают собственный уровень. Именно поэтому при переезде из одного региона в другой может измениться размер доплаты.

Пенсионер переезжает из Ярославской области в Московскую область. В первом регионе его пенсия с учетом доплаты составляет 16,2 тысячи рублей. Во втором регионе прожиточный минимум выше и равен 17,4 тысячи рублей. В итоге пенсия увеличится почти на 1,2 тысячи рублей. Однако при переезде в регион с более низким прожиточным минимумом выплаты, наоборот, станут меньше, подчеркнула эксперт.

Тем пенсионерам, у которых пенсия превышает прожиточный минимум без доплат, при переезде из одного обычного региона в другой ничего не изменится. Выезд за границу лишает пенсионера всех региональных и северных надбавок. В этом случае остается только базовая страховая пенсия.

Пенсионер обязан уведомить Социальный фонд, ежегодно подтверждать факт нахождения в живых и открыть рублевый счет. Также Иванова-Швец советует заранее оценивать финансовые последствия смены прописки. Это поможет избежать неприятных сюрпризов после переезда.

Другие причины уменьшения пенсии

Неоплаченные налоги, алименты, штрафы или кредиты могут негативно повлиять на размер пенсии. Задолженности приводят к удержаниям из пенсии на основании судебного решения. Размер удержаний может варьироваться от 20 до 70% в зависимости от характера долга. Невысокая заработная плата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж также значительно снижают размер пенсии.

Увольнение по статье, выговоры или нахождение в местах лишения свободы не оказывают прямого влияния на размер пенсии. Уголовные дела и административные правонарушения могут косвенно влиять на выплаты.

Например, если человек был отстранен от работы и лишился возможности накапливать страховые взносы, это отразится на итоговой сумме. Однако реабилитация после незаконного уголовного преследования восстанавливает утраченные пенсионные права.