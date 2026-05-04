В день «Звездных войн» полиция Нью-Йорка пообещала новичкам световые мечи

Представители полиция Нью-Йорка опубликовала поздравительный ролик ко дню «Звездных войн». Правоохранители пообещали новобранцам световые мечи при поступлении на службу.

В честь дня «Звездных войн» полиция Нью-Йорка опубликовала в социальной сети видеоролик, в котором новобранцам обещают световые мечи. В начале записи показан мужчина в образе джедая, после чего кадр сменяется, и он уже предстает в форме полицейского с соответствующим реквизитом. Видео сопровождается музыкальной темой из кинофраншизы.

В финале ролика размещено приглашение присоединиться к службе в полиции Нью-Йорка.

Отметим, что Праздничная дата 4 мая используется поклонниками франшизы из-за созвучия выражения «May the Force be with you» и даты «May the 4th».