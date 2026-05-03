В России могут скорректировать ипотечную ставку для семей с детьми

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Министерство финансов России рассматривает возможность изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей. Предполагается, что ставка может снижаться при рождении последующих детей.

В Минфине России прорабатывают механизм, предусматривающий корректировку условий семейной ипотеки с учетом количества детей в семье. Речь идет о возможном снижении процентной ставки при появлении каждого последующего ребенка, указано на официальном сайте ведомства.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Алексей Яковлев отметил, что в настоящее время ведется подготовка инициатив, направленных на формирование такого подхода. По его словам, на рынке ипотечного кредитования наблюдается постепенное восстановление баланса. Он добавил, что при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики эта тенденция может усилиться. В настоящее время ставка по семейной ипотеке составляет 6%.

Яковлев добавил, что по итогам 2025 года в России было выдано около одного миллиона ипотечных кредитов на сумму порядка 4,5 триллиона рублей. При этом льготные программы занимают большую долю, составляя около 63% по количеству и 80% по объему выданных средств.

Деньги

В августе работающим пенсионерам пересчитают выплаты

С 1 августа 2026 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Прибавка будет зависеть от индивидуальных пенсионных коэффициентов за 2025 год. График повышения пенсий в 2026 году Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб напомнила о графике повышения пенсий в 2026 году. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что с 1 апреля в России уже повысили социальные пенсии и пенсии бюджетников и госслужащих. Следующее повышение запланировано на 1 августа.По словам депутата, работающим пенсионерам будет произведена индексация за 2025 год. Им прибавят индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за этот период. Других повышений в ближайшее время не ожидается.Ранее стало известно, что средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей в марте 2026 года.
Согласно данным Службы госстройнадзора Санкт-Петербурга, за первый квартал 2026 года в городе введено 110,5 тыс. квадратных метров жилых помещений, что на 83,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Сокращение объёмов ввода является следствием снижения закладок новых фундаментов в 2023–2024 годах, вызванного ростом ключевой ставки и удорожанием проектного финансирования. Наиболее значительно сжатие затронуло массовый сегмент жилья.По данным Единого ресурса застройщиков (за четыре месяца 2026 года), Группа компаний «ПСК» ввела 17 394 кв. м, заняв третье место среди девелоперов Санкт-Петербурга. Выше показатели только у федеральных структур: ФСК — 53 513 кв. м, ПИК — 40 240 кв. м. Из петербургских компаний в тройку лидеров вошла только ГК «ПСК».
