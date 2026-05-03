В России могут скорректировать ипотечную ставку для семей с детьми

В Минфине России прорабатывают механизм, предусматривающий корректировку условий семейной ипотеки с учетом количества детей в семье. Речь идет о возможном снижении процентной ставки при появлении каждого последующего ребенка, указано на официальном сайте ведомства.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Алексей Яковлев отметил, что в настоящее время ведется подготовка инициатив, направленных на формирование такого подхода. По его словам, на рынке ипотечного кредитования наблюдается постепенное восстановление баланса. Он добавил, что при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики эта тенденция может усилиться. В настоящее время ставка по семейной ипотеке составляет 6%.

Яковлев добавил, что по итогам 2025 года в России было выдано около одного миллиона ипотечных кредитов на сумму порядка 4,5 триллиона рублей. При этом льготные программы занимают большую долю, составляя около 63% по количеству и 80% по объему выданных средств.