В России призвали освободить школьников от чрезмерного контроля на ЕГЭ

В России предложили освободить школьников от избыточного контроля во время сдачи ЕГЭ, включая досмотры и «конвойное» сопровождение. По мнению авторов инициативы, на экзаменах должны проверять знания, а не устойчивость к стрессу.

Сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru заявил, что школьников необходимо освободить от чрезмерного контроля во время сдачи ЕГЭ. По его словам, экзамены должны проходить в спокойной обстановке, а не вызывать стресс у учащихся.

Он назвал решение Рособрнадзора запретить досмотр шагом в верном направлении. По мнению сенатора, данная инициатива не решает проблему полностью. Отказ от избыточных проверок просто смещает фокус давления, поскольку ребенок все равно не будет допущен до экзамена, если не пройдет контроль на входе.

Гибатдинов предлагает убрать излишнюю «силовую» атрибутику и создать вместо этого спокойную рабочую обстановку. По его словам, проверять нужно знания, а не стрессоустойчивость. Сенатор также предложил изменить правила пересдачи ЕГЭ.

Также сенатор привел в пример университетские экзамены и зачеты. Они часто сложнее и требуют больше ответственности, но проходят в нормальной деловой атмосфере.

Напомним, что ранее Рособрнадзор запретил досмотр участников ЕГЭ-2026. Школьники в добровольной форме должны сдавать все вещи перед началом экзамена. Организаторы и сотрудники не имеют права прикасаться к сдающим и их вещам.