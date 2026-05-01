Авито: конкуренция соискателей выросла вдвое с 2023 года, но рабочих не хватает

Авито опубликовал дайджест рынка труда за первый квартал 2026 года: за три года число соискателей на одного работодателя увеличилось с 7 до почти 13, что говорит об охлаждении и смещении баланса в пользу нанимателя, однако в рабочих специальностях дефицит сохраняется.

Наиболее острая нехватка — в квалифицированных технических и производственных профессиях: на позицию слесаря КИПиА приходится 3,5 соискателя на работодателя, токаря — 4,3, фрезеровщика — 4,8, а также механиков, наладчиков, слесарей-электриков, электриков, слесарей-ремонтников, техников, электромонтажников, сварщиков и кабельщиков.

Так, на позиции слесаря КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) на одного работодателя приходится 3,5 соискателя, токаря — 4,3, фрезеровщика — 4,8. Ниже медианы по рынку остаются также механики, наладчики, слесари-электрики, электрики, слесари-ремонтники, техники, электромонтажники, сварщики и кабельщики», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Самый острый дефицит — в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах: на Дальнем Востоке из‑за демографический оттока и ограниченного резерва при высоком спросе от инфраструктурных проектов, на Кавказе — из‑за структурный разрыва между потребностями работодателей и низкой мобильностью рабочей силы. Среди соискателей рабочих специальностей мужчины составляют 74%, женщины — 26%, при этом около трети кандидатов в строительстве — молодёжь до 24 лет.

По оценке НИУ ВШЭ, рабочие профессии охватывают около 23 млн человек (31% рабочей силы), 68,7% из них имеют диплом СПО, причём 47% совокупного выпуска среднего профессионального образования (367 тыс. человек в 2023 году) приходится на технические направления. Как следует из исследования, 2026 году рынок труда становится неоднородным.

Наиболее массовые специальности — техобслуживание и ремонт автотранспорта (6% выпуска), сварка (5%), строительство и эксплуатация зданий (4%), технологии общественного питания (4%) и автомеханика (3%). Эксперты Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ отмечают: до рабочих позиций доходит около 55% выпускников технического профиля, остальные уходят в торговлю или на административные роли, а доля технического профиля в выпуске СПО снизилась с 50% до 44% в 2018–2024 годах.

На выбор соискателя сегодня влияют не только зарплата, но и график: на вакансии со сменным графиком приходится в 2,5 раза больше откликов, чем на фиксированный (в строительстве — 32 против 13 соискателей), а предпочтение оплаты за смену даёт разрыв в числе откликов более чем в 4 раза по сравнению с месячным окладом, хотя 75–88% вакансий по-прежнему предлагают помесячную оплату.