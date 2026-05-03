Налоговый вычет через работодателя можно получить за месяц

Для получения налогового вычета в текущем году россияне могут подать заявление на сайте ФНС, после чего работодатель получит уведомление в течение месяца.

Член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru объяснил, как получить налоговый вычет быстрее. По его словам, существует упрощенный порядок.

С 2024 года по некоторым видам расходов, а именно на лечение, обучение, фитнес и страхование, налоговая служба самостоятельно получает данные от организаций. Гражданину достаточно зайти в личный кабинет после 20 марта следующего года и подписать уже готовое заявление. Однако этот вариант действует только после завершения налогового периода, добавил Чаплин.

Для получения вычета в текущем году депутат посоветовал оформить льготу через работодателя. Нужно подать заявление на сайте ФНС, и в течение месяца начальник получит уведомление. Чаплин подчеркнул, что этот способ доступен только официально работающим гражданам. У них из зарплаты удерживают НДФЛ. Самозанятые и индивидуальные предприниматели на спецрежимах не могут воспользоваться такой возможностью, если у них нет дополнительного дохода как у наемных сотрудников.

Напомним, что налоговый вычет помогает уменьшить сумму налога к уплате или вернуть часть уже уплаченного подоходного налога. Деньги можно получить за расходы на жилье, обучение, лечение, покупку лекарств, фитнес и страхование жизни.