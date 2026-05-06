Астронавт NASA рассказал о встрече с НЛО в своем доме

Американский астронавт Брайан Бинни незадолго до смерти рассказал о встрече с НЛО в 2003 году в Калифорнии.

Брайан Бинни рассказал о контакте с неопознанными объектами. Встречала произошла случилось через несколько дней после аварии во время испытательного полета в декабре 2003 года. Астронавт сообщил, что однажды ночью он проснулся от яркого света. Луч освещал только его двор, а вся остальная улица оставалась темной.

Бинни увидел множество шарообразных объектов разного размера. Они летали по двору, и некоторые пролетели сквозь его тело. Астронавт держал эту историю в тайне долгие годы, пишет Daily Mail.

Исполнительный продюсер фильма Кевин Карран заявил, что к этой истории следует отнестись серьезно, учитывая безупречную репутацию пилота.

Напомним, что Бинни скончался от сердечного приступа в сентябре 2022 года в возрасте 69 лет. Он был пилотом первого коммерческого космического корабля SpaceShipOne и в 2004 году стал вторым коммерческим астронавтом в истории.