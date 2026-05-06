Астронавт NASA рассказал о встрече с НЛО в своем доме

Даниил Александров
Американский астронавт Брайан Бинни незадолго до смерти рассказал о встрече с НЛО в 2003 году в Калифорнии.

Брайан Бинни рассказал о контакте с неопознанными объектами. Встречала произошла случилось через несколько дней после аварии во время испытательного полета в декабре 2003 года. Астронавт сообщил, что однажды ночью он проснулся от яркого света. Луч освещал только его двор, а вся остальная улица оставалась темной.

Бинни увидел множество шарообразных объектов разного размера. Они летали по двору, и некоторые пролетели сквозь его тело. Астронавт держал эту историю в тайне долгие годы, пишет Daily Mail.

Исполнительный продюсер фильма Кевин Карран заявил, что к этой истории следует отнестись серьезно, учитывая безупречную репутацию пилота.

Напомним, что Бинни скончался от сердечного приступа в сентябре 2022 года в возрасте 69 лет. Он был пилотом первого коммерческого космического корабля SpaceShipOne и в 2004 году стал вторым коммерческим астронавтом в истории.

НТК запустила «большое кольцо» для перевозок удобрений с завода «Фосфорит»

Национальная транспортная компания (НТК) внедрила новую логистическую схему железнодорожных перевозок минеральных удобрений под названием «большое кольцо». Об этом оператор сообщил 5 мая.Ключевым элементом маршрута стал завод «Фосфорит» в Кингисеппе (Ленинградская область). Новая схема позволяет существенно сократить порожний пробег вагонов и обеспечить стабильные поставки удобрений как на экспорт, так и для российских потребителей.Как работает «большое кольцо»Маршрут начинается на Урале: составы с экспортным калием отправляются из Березников (Пермский край) в Мурманский балкерный терминал. После выгрузки порожние вагоны следуют в Ковдор (Мурманская область), где загружаются апатитовым концентратом. Далее сырье доставляется на производственную площадку «Фосфорита» в Кингисепп, а также на предприятие «ЕвроХим-БМУ» в Белореченск (Краснодарский край).Все задействованные предприятия — Ковдорский ГОК, «Фосфорит» и «ЕвроХим-БМУ» — входят в группу «ЕвроХим».Эффективность перевозокПо данным НТК, новая...
Стал известен размер пенсии для россиян без трудового стажа

Отсутствие трудового стажа не лишает россиянина пенсии. Граждане без официальной работы могут рассчитывать на социальную пенсию, но она назначается на пять лет позже страховой и имеет меньший размер. Кто имеет право на социальную пенсию Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в разговоре с РИА Новости сообщила, что россияне без официального трудового стажа могут рассчитывать только на социальную пенсию по старости. Это единственный вид выплаты, предусмотренный для лиц без страхового стажа. мужчины могут получать социальную пенсию по старости после 70 лет, а женщины после 65 лет. Исключение составляют народы Севера. Для них возрастной порог сдвигается на 15 лет.Лица без гражданства и иностранцы, проживающие на территории России больше 15 лет, также имеют право на социальную пенсию. Размер выплат и индексация Иванова-Швец пояснила, что социальная пенсия...
