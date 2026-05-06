Петербуржец погасил 230 тысяч рублей задолженности после запрета на вождение

Житель Петербурга выплатил 230 тысяч рублей после того, как узнал о запрете на управление автомобилем.

Судебные приставы взыскали с 53-летнего петербуржца алиментную задолженность в размере 230 тысяч рублей. Мужчина не оказывал финансовой поддержки своей 13-летней дочери. Ранее примененные меры в виде запрета на регистрационные действия с недвижимостью и ограничения выезда за границу не повлияли на должника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

После покупки машины мужчина сам пришел к судебному приставу. По словам должника, после приобретения авто свободных денег у него не осталось. В ответ пристав отметил, что из-за действующего ограничения петербуржец не имеет права садиться за руль, а его транспортное средство арестуют.

После этого мужчина уточнил сумму долга, попросил квитанцию и погасил задолженность. Деньги поступили на депозитный счет отдела, а ограничения были сняты.