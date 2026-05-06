Жених Лерчек отреагировал на обвинения и проклятия блогера Алины Расковской

Жених Валерии Чекалиной Луис ответил на резкие высказывания блогера Алины Расковской. Он заявил, что у Лерчек большое сердце, и она никогда не желала зла другим.

Несколько месяцев назад Валерия Чекалина сообщила об обнаруженном раке желудка четвертой стадии. На данный момент Блогер проходит лечение. Однако 23-летняя Алина Расковская. Она заявила, что не верит в заболевание Лерчек.

Поводом для обвинений послужило видео из спортзала в Москва-Сити, куда Чекалина приехала на тренировку. После публикации Расковская заявила, что ее исключили из клуба, и связала это с Чекалиной.

На критику Расковской отреагировал жених Чекалиной, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. В социальных сетях мужчина пояснил, что в их семье другие принципы. По его словам, у Леры большое сердце, и она никогда не желала зла другим. Он поблагодарил тех, кто верит в нее и молится. В комментариях снова начались споры. Одни пользователи поддерживают Валерию. Другие задают неудобные вопросы.

Чекалина продолжает лечение. Она прошла четыре курса химиотерапии из девяти назначенных. По словам жениха, блогер старается сохранять силу духа и проводить время с детьми. Луис рассказывал, что семья молится за ее здоровье.