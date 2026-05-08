Больше сотни рейсов оказались задержаны из-за коллапса на юге России

После атаки БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России» сотни рейсов оказались задержаны или отменены. Ограничения на полеты затронули свыше 14 тысяч пассажиров.

Ограничения введены после атаки беспилотника на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В результате инцидента оборудование было частично выведено из строя, персонал не пострадал. Полноценное восстановление авиасообщения возможно только после обеспечения безопасности пассажиров.

Всего ограничения затронули аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Сочи и других южных городов. В результате задержали и отменили свыше сотни рейсов, из-за чего не меньше 14 тысяч пассажиров застряли в аэропортах.

Гражданская авиация не сможет пользоваться воздушным пространством как минимум до 23:59 11 мая. Ограничения распространяются на внутренние и транзитные рейсы в Турцию, Египет и Армению.

Глава Минтранса поручил усилить железнодорожное и автобусное сообщение, чтобы перевезти пассажиров отмененных рейсов. Авиакомпании уже перенаправляют самолеты на запасные аэродромы. Например, S7 отменила рейсы на 8 мая. Под отмену попали направления из Москвы и Новосибирска в Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды и Сочи.