Авито Авто: в Петербурге назвали популярные авто от профессиональных продавцов

Авито Авто изучил данные о продажах профессиональных продавцов в I квартале 2026 года, сообщили в пресс-службе Авито. В Санкт-Петербурге наибольший интерес у покупателей вызвала LADA (доля 8,1%), следом идут BMW (7,6%), Mercedes-Benz (6,9%), Volkswagen (6,8%) и Ford (6,5%).

Среди моделей лидирует Ford Focus (2,6% просмотров), на втором месте — BMW 5 серии и Hyundai Solaris (по 2,1%), затем Mercedes-Benz E-класс и Skoda Octavia (по 1,6%), LADA Granta и Volkswagen Polo (по 1,5%), BMW 3 серии и Toyota Camry (по 1,4%), а также Kia Rio (1,3%). Спрос на BMW 3 серии вырос на 43,7%, на Mazda 6 — на 37,7%, на BMW 5 серии — на 29,7%. Кроссоверы и внедорожники показали рост интереса на 24,8% — вдвое выше, чем другие категории.

В топ просмотров SUV вошли BMW X5 (3,6%), Volkswagen Tiguan (2,5%), Kia Sportage (2,1%), Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser (по 2%), LADA 4×4, Land Rover Range Rover, Nissan X-Trail, Hyundai Creta (по 1,9%) и Toyota RAV4 (1,8%). Сильнее всего за год вырос спрос на Geely Coolray (в 2,2 раза), Volkswagen Tiguan (в 2 раза) и Subaru Forester (+62,6%). Средняя цена авто с пробегом у профессионалов — 1,9 млн рублей, SUV — 3,2 млн рублей.

Сильнее всего подешевели BMW 3 серии (минус 13% до 1,5 млн руб.), Skoda Octavia (минус 12% до 853 тыс. руб.), Ford Focus (минус 9% до 495 тыс. руб.), а среди внедорожников — Toyota Land Cruiser (минус 21% до 4,6 млн руб.) и LADA 4×4 (минус 15% до 393 тыс. руб.). В объявлениях профессионалов лидирует BMW (7,6% предложений), а среди моделей — Ford Focus (2,8%).

«Цифровые инструменты мотивируют продавцов работать честно и открыто, повышают качество сервиса и делают рынок безопаснее, прозрачнее и понятнее для покупателей», — отметил Сергей Хахулин, директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто.