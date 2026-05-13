Ученые раскрыли тайну гигантский облаков серной кислоты на Венере

Международная группа астрономов раскрыла природу гигантского облачного скопления на Венере. Оказалось, что кислотные облака на высоте 50 километров порождает явление гидравлического скачка.

Японское агентство аэрокосмических исследований в рамках миссии «Акацуки» еще в 2016 году обнаружило на Венере скопление облаков длиной шесть тысяч километров. Погодная система располагалась вдоль экватора на высоте около 50 километров, однако природа ее острого переднего края и огромных размеров оставалась необъясненной на протяжении десяти лет.

Астрономы под руководством Такеши Имамуры из Токийского университета создала математические модели динамического течения газа и установила источник явления. Им оказался гидравлический скачок. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research — Planets.

В рамках данного процессе быстро движущийся на небольшой глубине газ или жидкость внезапно замедляется и становится глубже. Тоже самое происходит с водой из крана, которая ударяется о дно раковины. В точке соприкосновения поток быстро мелеет, а затем резко углубляется и замедляется.

На Венере атмосферная волна Кельвина шириной около шести тысяч километров распространяется вдоль экватора в верхних слоях плотной углекислотной атмосферы. При замедлении данная волна вызывает гидравлический скачок, который выталкивает мощные восходящие потоки паров серной кислоты на высоту около 50 километров. Там пары конденсируются в облачное скопление, которое затем тянется за волной Кельвина, маркируя ее передний край.

Руководитель исследования заявил, что обнаруженное разрушение облаков порождено крупнейшим гидравлическим скачком в Солнечной системе. Он отметил неожиданную связь горизонтального процесса планетарного масштаба с локализованной вертикальной волной. Открытие астрономов стало первым случаем фиксации гидравлического скачка на другой планете.