Кейт Миддлтон встретили аплодисментами в первом зарубежном визите после лечения

Принцесса Уэльская прибыла в итальянский город с первым зарубежным рабочим визитом за 3,5 года. Ее встретили тысячи человек, а местные власти вручили ей высшую награду города.

Днем 13 мая 2026 года Кейт Миддлтон прибыла в Реджо-Эмилию на севере Италии. Это ее первая официальная зарубежная поездка после лечения от рака. В городе ее встретили тысячи человек, некоторые держали британские флаги, пишет The Mirror.

Во время визита Кейт посетила городскую ратушу. Там ей вручили награду Primo Tricolore. Это высшая награда Реджо-Эмилии. Принцесса назвала событие большой честью и поблагодарила за прием. Внутри здания она около получаса общалась с тремя местными жительницами, которые участвовали в создании образовательной программы города.

На площади перед ратушей принцесса присела на корточки, чтобы поговорить с детьми. По словам очевидцев, она обращалась к ним на итальянском языке. Одна из девочек назвала ее итальянский безупречным. После церемонии принцесса вышла к поклонникам.

В Кенсингтонском дворце сообщили, что принцесса чувствует себя хорошо и полна энергии, а поездка стала важным шагом на пути к выздоровлению после лечения от рака, диагностированного в феврале 2024 года. Кейт прошла шестимесячный курс профилактической химиотерапии и объявила о ремиссии в 2025 году.