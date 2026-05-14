С начала мотосезона в Петербурге больше 250 байкеров нарушили ПДД

На территории Санкт-Петербурга инспекторы привлекли к административной ответственности больше 250 байкеров с начала мотосезона.

В ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции пресекли свыше 280 нарушений правил дорожного движения. Среди них 18 водителей, которые управляли незарегистрированными мотоциклами. Еще 21 человек ездили без мотошлема. У 27 водителей не оказалось нужной категории прав. Кроме того, 17 байкеров нарушили правила перевозки пассажиров.

По данным правоохранителей, четверо мотоциклистов находились в состоянии опьянения, а пятеро отказались от медицинского освидетельствования.

По итогам проверок на специальную стоянку было отправлено 34 мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе Управлении Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Особое внимание в ведомстве уделили безопасности юных участников движения. К ответственности привлекли 21 несовершеннолетнего. Также 12 юных водителей доставили в районные отделы полиции. Решается вопрос о привлечении родителей этих подростков за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.