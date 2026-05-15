Каждый десятый россиянин может быть зависим от азартных игр

Около 13 миллионов жителей России могут страдать от зависимости к азартным играм.

Депутат Роман Крастелев заявил, что игровая зависимость в России растет взрывными темпами. По его словам, в этом виноват серьезных психологический прессинг, в котором живет общество, а также низкий порог входа в игру.

У людей накопилось сильное напряжение. Службы психологической помощи не справляются с потоком желающих. Агрессивная реклама букмекеров и доступность казино в смартфоне создали опасную смесь. Все эти элементы вместе привели к резкому росту зависимости, отметил Крастелев в беседе с RuNews24.ru.

Депутат отметил, что официальной статистики по такому роду зависимости не существует. По разным оценкам, от патологического влечения к азарту страдают от 5 до 12% взрослого населения, а это около 13 миллионов человек. С 1 сентября лудоманию в России начнут лечить наравне с наркоманией. Также появится самозапрет на участие в азартных играх через портал «Госуслуги».

Крастелев назвал эти шаги важными, но отметил, что одними запретами проблему не решить. Нужно снижать общий уровень тревожности и предлагать людям здоровые альтернативы.