Молодые жители Петербурга смогут выступить на празднике выпускников

Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга принимает заявки на участие в концертной программе праздника «Алые паруса — 2026». Выступить на Дворцовой площади смогут сольные исполнители, творческие коллективы и ведущие в возрасте от 16 до 35 лет.

В Северной столице объявили о старте конкурсного отбора для участников концерта «Алых парусов — 2026». Лучшие сольные исполнители, творческие коллективы и ведущие получат возможность выйти на сцену Дворцовой площади. Праздник выпускников состоится 27 июня, пишет «Петербургский дневник».

Подать заявку могут граждане в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Отбор проводится по трем номинациям. В первую категорию входят сольные исполнители, включая вокал и инструментальные номера. Другая предназначена для творческих коллективов от дуэтов до биг-бэндов. Последняя подойдет для профессиональных ведущих торжественных мероприятий. Прием заявок закрывается 31 мая 2026 года.