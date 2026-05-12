Молодые жители Петербурга смогут выступить на празднике выпускников

Даниил Александров
Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга принимает заявки на участие в концертной программе праздника «Алые паруса — 2026». Выступить на Дворцовой площади смогут сольные исполнители, творческие коллективы и ведущие в возрасте от 16 до 35 лет.

В Северной столице объявили о старте конкурсного отбора для участников концерта «Алых парусов — 2026». Лучшие сольные исполнители, творческие коллективы и ведущие получат возможность выйти на сцену Дворцовой площади. Праздник выпускников состоится 27 июня, пишет «Петербургский дневник».

Подать заявку могут граждане в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Отбор проводится по трем номинациям. В первую категорию входят сольные исполнители, включая вокал и инструментальные номера. Другая предназначена для творческих коллективов от дуэтов до биг-бэндов. Последняя подойдет для профессиональных ведущих торжественных мероприятий. Прием заявок закрывается 31 мая 2026 года.

Читайте также

Наука

Во вторник на небе может появится северное сияние после вспышки на Солнце

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце 10 мая. Часть выброса корональной массы может вызвать слабые геомагнитные бури и северное сияние вечером 12 мая. Характеристики вспышки Солнечная вспышка магнитудой M5.7 зафиксирована 10 мая. Пик извержения пришелся на 9:39 утра по восточному времени. Источником выброса стала область солнечных пятен под номером AR4436. По словам ученых, данный объект попадает в так называемую зону соприкосновения с Землей на северо-восточном краю Солнца.Солнечные вспышки классифицируются по шкале от A до X, где X означает самую мощную категорию. Каждая следующая ступень соответствует десятикратному увеличению выработки энергии. Вспышка уровня M5.7 относится к мощным явлениям, способным нарушать радиосвязь на Земле, пишет Space.com.По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, данное извержение вызвало радиопомехи над Атлантическим океаном. Механизм помех заключается в следующем....
Наука

В комете 3I/ATLAS нашли рекордное количество тяжелой воды

Астрономы обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS содержит рекордное количество тяжелой воды. Соотношение дейтерия к обычному водороду в объекте примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы. Содержание тяжелой воды Межзвездная комета 3I/ATLAS содержит рекордно высокое количество тяжелой воды. Ученые из Мичиганского университета изучили состав воды в газовой оболочке объекта и выявили необычно высокую концентрацию тяжелого изотопа водорода под названием дейтерий. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.Обычная вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В тяжелой воде часть водорода заменена дейтерием, который содержит не только протон, но и нейтрон. Исследователи выяснили, что соотношение дейтерия и обычного водорода в комете 3I/ATLAS примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы. Также этот изотоп водорода почти...
Интересное

