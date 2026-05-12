Где родственники Дани Милохина

Популярный тиктокер Данила Милохин с раннего детства воспитывался в детском доме.

Детство

Будущий блогер Данил Милохин родился в Оренбурге 6 декабря 2001 года. В возрасте трех лет он вместе со старшим братом Ильей оказался в детском доме. Причиной стал добровольный отказ матери.

Биологическую мать блогера зовут Любовь Бережная. На момент знакомства с отцом детей Вячеславом ей было 17 лет. Сама женщина признавала, что испытывала к нему сильные чувства. Мужчина отвечал взаимностью, дарил подарки и цветы. В 18 лет она родила первого сына Илью, а через год Даню. Позже пара рассталась, и Любовь осталась с двумя детьми одна в доме своих родителей.

Отчим девушки отличался жестоким и тираничным нравом. Женщина вспоминала, что они втроем подолгу молча сидели в своей комнате, боясь лишний раз попадаться ему на глаза. Вскоре она нашла работу в детском саду и переехала к подруге, забрав сыновей.

Мотивы матери

Биологический отец Дани Милохина до встречи с Любовью имел судимость за угон. Несмотря на то, что женщина считала их отношения искренними, официального предложения она не дождалась даже после рождения первенца. Когда Илье исполнилось полгода, Вячеслав начал вести разгульный образ жизни. Рождение Дани он не приветствовал и настаивал на прерывании беременности. В тот период мужчина уже употреблял запрещенные вещества и перестал работать. После ухода Любови с детьми он снова оказался в тюрьме.

Женщина пришла к выводу, что детям будет лучше без нее. Она собрала вещи мальчиков, вызвала такси и отвезла их в социальную службу. По словам Любови, она хотела временно передать сыновей, но в итоге расставание получилось навсегда.

Позже Любовь вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий и родила еще двух детей — Степана и Ксению. Сейчас ей 39 лет, она живет в поселке Тимашево в 100 километрах от Оренбурга, работает поваром и поет в хоре.

Дядя и попытка брата наладить контакт

Единственным родственником, который навещал братьев в детском доме, оказался их дядя Евгений Фролов. Он является младшим братом матери. В тот период ему было всего 14 лет. Дядя запомнил день внезапного отъезда племянников из дома. Сейчас Евгений продолжает жить в том же доме, где родились Даня и Илья.

Старший брат Илья считает, что причиной разлада между ними стала атмосфера детского дома с высокой конкуренцией, где они утратили эмоциональную связь. Илья занимался спортом и общался с компаниями, которые считали себя авторитетными.

Даня же пользовался расположением директора учреждения. Его приглашали на важные мероприятия, поручали встречать гостей и петь песни. Каждый из братьев пытался добиться уважения своим способом, что превратило их в соперников.