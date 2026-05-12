Школьникам Петербурга рассказали о работе транспорта в блокадном Ленинграде

Волонтеры «Организатора перевозок» провели для пятиклассников транспортные уроки, приуроченные ко Дню Победы. Школьникам рассказали о работе транспорта в период блокады Ленинграда и о правилах оплаты проезда.

Добровольны провели транспортные уроки для учеников пятых классов Морской школы Московского района. Лекции приурочили к предстоящему Дню Победы. Историческая часть рассказывала о событиях 1941–1945 годов, блокаде Ленинграда и работе транспорта в осажденном городе. Современная часть познакомила школьников с правилами пользования общественным транспортом, важностью оплаты проезда и задачами контролеров. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс».

Руководитель волонтерского объединения организации Владислав Меркурьев отметил, что транспортный урок напоминает о связи поколений. По его словам, современные люди являются преемниками героического поколения и должны вести себя достойно их памяти, в том числе в общественном транспорте.

Отметим, что «Организатор перевозок» является государственной структурой, которая не только проводит патриотические уроки, но и участвует в поддержке военнослужащих. Организация сопровождает добровольца с момента прибытия на вокзал или в аэропорт и до прохождения военкомата.

По данным сайта «Контракт812.рф», связь с бойцом не прекращается и после отправки. Волонтеры предприятия помогают с переводом в тыловые подразделения и формируют гуманитарные посылки с продуктами, медикаментами и снаряжением.