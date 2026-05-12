Делегация из Азербайджана посетит ПМЭФ в 2026 году

Россия ожидает участия представительных делегаций Азербайджана на двух крупных форумах. Речь идет о KazanForum в мае и Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в беседе с ТАСС сообщил, что Россия ожидает представительные делегации Азербайджана на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани с 12 по 17 мая, а также на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 3 по 6 июня. Он отметил, что у Москвы и Баку традиционно насыщенный график контактов, и сейчас прорабатываются визиты высокого уровня на этот год.

Калугин также напомнил, что 16 апреля в Зангелане состоялось 24-е заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили весь комплекс двусторонних вопросов, включая реализацию совместных проектов. Среди ключевых находится развитие западного ответвления международного транспортного коридора «Север — Юг» вдоль Каспийского моря по территории Азербайджана из России в Иран. По словам дипломата, это стратегический проект для всей Евразии, значение которого выходит за рамки двусторонней повестки.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года на территории Северной столицы в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем мероприятия станет Саудовская Аравия. Ключевые темы будут посвящены национальной модели ведения бизнеса до 2030 года.