Хантавирус не станет новой пандемией COVID-19

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценил риск распространения хантавируса для населения ЕС. Подтвержденные случаи заболевания на круизном судне не дают оснований говорить о начале пандемии.

Что случилось на MV Hondius

В начале мая 2026 года международные службы здравоохранения сообщили о кластере тяжелых респираторных заболеваний на круизном судне MV Hondius.

Лайнер шел под нидерландским флагом. На борту находились пассажиры и экипаж из разных стран. Часть людей успела сойти с судна до того, как вспышку удалось обнаружить. Инфекция на корабле с международными пассажирами заставила эпидемиологов провести трассировку контактов. Человек мог покинуть лайнер здоровым на вид, а симптомы проявились бы позже. Инкубационный период вируса Andes может растянуться на недели.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) 9 мая сообщал о восьми случаях. Из них шесть подтвержденных и два вероятных. Риск для населения ЕС и Европейской экономической зоны оценивался как очень низкий. ECDC указал, что на борту речь идет о вирусе Andes, а меры на судне нужны для снижения риска среди пассажиров и экипажа.

Что такое хантавирусы

Хантавирусы образуют группу вирусов, связанных с грызунами. Разные виды вызывают разные клинические картины. Одни чаще поражают почки и связаны с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Другие вызывают легочный или кардиопульмональный синдром, при котором болезнь быстро переходит от гриппоподобных симптомов к дыхательной недостаточности.

В России хантавирусы известны давно. Заражение обычно связано с грызунами, их выделениями и пылью в местах их обитания. Типичная ситуация: дача, сарай, гараж, склад, уборка сухой пыли, мышиный помет, плохо проветриваемое помещение. Человек вдыхает аэрозоль с частицами выделений зараженных животных, а не заражается от случайного прохожего.

Особенности передачи вируса

Вирус Andes распространен в Южной Америке и вызывает хантавирусный легочный синдром. Ученые считают его единственным хантавирусом, для которого доказана передача между людьми. Однако такая передача требует тесного и длительного контакта с больным человеком. Речь не идет о передаче при случайном контакте в очереди.

По данным CDC, симптомы после контакта могут появиться через 4–42 дня. Ранняя фаза часто напоминает грипп. Заразившийся чувствует повышенную температуру, слабость, мышечные боли, головную боль, озноб, тошноту, рвоту, диарею или боль в животе.

Почему сравнение с COVID-19 некорректно

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), COVID-19 стал пандемическим вирусом из-за легкой передачи по воздуху между людьми, распространения до появления явных симптомов и быстрого нахождения новых хозяев в городской среде. Однако хантавирус Andes ведет себя иначе.

Обычная городская среда не дает Andes такого же коридора для распространения, как у SARS-CoV-2. У хантавируса нет постоянной воздушной передачи между незнакомыми людьми, высокой доли незаметных распространителей, быстрого роста цепочек в школах, офисах, транспорте и семьях.