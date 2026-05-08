Авито Авто и «КИОН Музыка»: петербургские водители назвали автомобильные песни

Почти 60% жителей Санкт-Петербурга управляют автомобилем, проводя за рулём в среднем 3 часа в день при частоте поездок около 15 раз в месяц, а самые популярные композиции на дороге — «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского (37%), «Трасса Е-95» группы «Алиса» (28%), «Чёрный бумер» Серёги (22%), «Вишнёвая девятка» группы «Комбинация» (20%) и «Такси, такси» Игоря Николаева (17%), сообщили Авито Авто и «КИОН Музыка».

По данным пресс-службы Авито Авто, 67% петербургских водителей в пути слушают собственный плейлист, 53% — радио, при этом 41% опрошенных считает, что музыку должен выбирать водитель, а 34% — совместно с пассажирами. Среди тех, кто садится за руль несколько раз в месяц или реже, доля сторонников совместного выбора достигает 44–46%. По жанрам у петербуржцев лидирует поп-музыка (40%), затем рок (29%), классическая (24%) и электронная (22%).

Согласно общероссийским данным, молодые водители 18–34 лет предпочитают поп (41%) и рэп (34%), возрастная группа 35–54 лет — поп (53%) и шансон (29%), а водители старше 55 лет — шансон (53%) и классику (23%). Среди отечественных исполнителей в машине чаще всего звучат «Король и Шут» (25%), «Руки Вверх!» (20%) и Михаил Круг (20%); мужчины по России отдают предпочтение Михаилу Кругу (29%) и «Королю и Шуту» (28%), женщины — «Руки Вверх!» (28%) и ANNA ASTI (24%).