В Петербурге усилят во время празднования Дня Победы

Накануне Дня Победы городские службы Санкт-Петербурга переведены на усиленный режим работы. Дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно, на улицах задействовано 600 единиц техники и больше 800 специалистов ручного труда.

По данным пресс-службы Смольного, особое внимание уделяется благоустройству, чистоте, сохранности памятников и обеспечению безопасности жителей и гостей. Вице-губернатор Евгений Разумишкин Северной столицы пояснил, что в эти дни город принимает много гостей, поэтому важно обеспечить комфортное и безопасное пребывание.

Также на время праздников в центральной части Петербурга максимально ограничили проведение строительных работ. Часть из них временно приостановили, а другую часть сократили.

Особое внимание специалисты уделяют памятным местам. Так, в Петербурге насчитывается почти 900 памятников и около 200 мемориальных объектов, добавили представители администрации города.

