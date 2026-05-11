Россиянам предлагают арендовать несуществующие дачи

Мошенники предлагают россиянам арендовать дачи, которых на самом деле не существует. После перевода денег «арендодатель» не берет трубку и блокирует в мессенджерах.

В пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали об аферах с арендой дач. Мошенники размещают объявления о сдаче несуществующих домов. После получения предоплаты «арендодатель» перестает выходить на связь. Аферисты не отвечают на звонки, блокируют покупателя в мессенджерах, а объявление удаляют или переносят на другой сайт.

В ведомстве рекомендуют не вносить предоплату до личного осмотра объекта. Также правоохранители советуют проверять номер телефона владельца и фотографии через поисковые системы. Они могли уже фигурировать в мошеннических схемах.

По словам экспертов, если арендодатель использует фразы вроде «очень много желающих», «нужно решить прямо сейчас» или «бронь только после перевода», то его стоит проверить особенно тщательно.