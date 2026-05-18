Бойцам войск БПЛА из Мурманской области выплатят до 3,5 млн рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о введении пакета поддержки для контрактников, поступающих в войска беспилотных систем. Единовременная выплата увеличена до миллиона рублей. По его словам, дополнительно бойцы могут получить до 2,5 миллиона рублей на жилье и открытие бизнеса. Совокупный объем целевой поддержки достигает 3,5 миллиона рублей. Контракт заключается на один год.

Чибис заявил, что войска БПЛА являются новым это новые технологичные подразделения, и задача региона помочь собрать в них сильную команду профессионалов. В региональные меры входят до 2 миллионов рублей на открытие собственного дела по проекту «Свой старт», 500 тысяч рублей на покупку или строительство жилья и до миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике».

Напомним, что в Петербурге единовременная выплата контрактникам достигла 4,5 миллиона рублей. В эту сумму входят федеральные 400 тысяч, региональные 3,5 миллиона и еще 600 тысяч от предприятий транспортного блока.

Добровольцы также получают ежемесячное содержание от 210 тысяч рублей и льготы. Итоговая выплата при подписании контракта составляет 3,9 миллиона, а при обращении в СПб ГКУ «Организатор перевозок» добавляется еще 600 тысяч. Контракт можно заключить на срок от одного до пяти лет.