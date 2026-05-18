В небе над Землей пролетят два астероида размером с челябинский метеорит

Астероиды диаметром около 20 метров пройдут мимо Земли 18 и 19 мая. Расстояние до одного из объектов составит 91 тысячу километров. Это является минимальной дистанцией для астероидов такого размера в 2026 году.

Специалисты Института космических исследований РАН сообщили, что два крупных астероида размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей в течение суток. Речь идет об объектах 2026 JH2 и 2026 KB, обнаруженных 10 и 13 мая. Диаметр обоих составляет около 20 метров.

Первым мимо Земли пройдет астероид 2026 KB. Он приблизится на расстояние около 230 тысяч километров. Это случится в 18:15 по московскому времени. Другой объект пройдет ночью 19 мая. Он окажется всего в 91 тысяче километров от Земли.

Астрономы подчеркнули, что угрозы для планеты нет. Это минимальная дистанция для астероидов такого размера в 2026 году. В лаборатории пояснили, что за несколько часов до пролета изменить траекторию таких объектов уже невозможно. Один из астероидов теоретически можно увидеть с Земли через полупрофессиональные телескопы, однако наблюдение осложняется его высокой скоростью движения по небу.