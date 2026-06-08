Несколько поездов из Петербурга в Крым задерживаются из-за атаки БПЛА

Два поезда из Санкт-Петербурга в Крым задерживаются в пути из-за атаки беспилотников на территории полуострова. Пассажиров составов эвакуировали, их доставят в пункт назначения на автобусах.

Пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о сбоях в расписании поездов, следующих из Северной столицы в Крым. Причиной задержек стала атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории полуострова. Пассажиры двух составов, оказавшихся в зоне ограничений, эвакуированы. Их доставят в Симферополь на автобусах.

Среди задержанных составов оказались поезд № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и поезд № 7 Санкт-Петербург — Севастополь. Оба отправились 6 июня. По состоянию на 6:00 утра 8 июня движение восьми составов было остановлено.

Напомним, что 4 июня несколько пассажирских поездов между Крымом и Петербургом уже выбились из графика. Среди следовавших в Крым задержался состав № 179 Санкт-Петербург — Евпатория. Изменения в расписании также коснулись поездов из Симферополя и Севастополя в Северную столицу. Причиной и тогда стала авиационная опасность на территории полуострова.