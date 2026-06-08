Понедельник, 8 июня 2026

$73.47    €85.56    ¥10.85

20.6 C
Санкт-Петербург
Общество
ГлавнаяОбществоНесколько поездов из Петербурга в Крым задерживаются из-за атаки БПЛА

Несколько поездов из Петербурга в Крым задерживаются из-за атаки БПЛА

Никита Козлов
Фото: Мойка78

Два поезда из Санкт-Петербурга в Крым задерживаются в пути из-за атаки беспилотников на территории полуострова. Пассажиров составов эвакуировали, их доставят в пункт назначения на автобусах.

Пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о сбоях в расписании поездов, следующих из Северной столицы в Крым. Причиной задержек стала атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории полуострова. Пассажиры двух составов, оказавшихся в зоне ограничений, эвакуированы. Их доставят в Симферополь на автобусах.

Среди задержанных составов оказались поезд № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и поезд № 7 Санкт-Петербург — Севастополь. Оба отправились 6 июня. По состоянию на 6:00 утра 8 июня движение восьми составов было остановлено.

Напомним, что 4 июня несколько пассажирских поездов между Крымом и Петербургом уже выбились из графика. Среди следовавших в Крым задержался состав № 179 Санкт-Петербург — Евпатория. Изменения в расписании также коснулись поездов из Симферополя и Севастополя в Северную столицу. Причиной и тогда стала авиационная опасность на территории полуострова.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Следователи не сказали сыну пропавшей Ирины Усольцевой о начале поисков

Следственный комитет организовал пятидневную поисковую операцию в тайге Кутурчинского Белогорья с участием 80 специалистов. Зону поисков закрыли от посторонних, а сыну пропавшей Ирины Усольцевой не сообщили о начале работ. Возвращение в Кутурчин В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасии сообщили о возобновлении поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Представители ведомства напомнили, что 28 сентября 2025 года супруги с дочерью отправились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении горы Буратинка. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками.Сын пропавшей женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы. Не найдя следов, поисковики прекратили работы из-за неблагоприятных погодных условий.Для установления местонахождения семьи следователи организовали новую поисковую миссию 4 июня. К операции привлекли спасателей, сотрудников силовых ведомств,...
Читать далее
Наука

Большое Магелланово Облако разрывает на части соседнюю галактику

Малое Магелланово Облако (ММО) распадается под действием гравитации своей галактики-близнеца. Звезды карликовой галактики движутся наружу со скоростью 17 километров в секунду в направлении соседа. Гравитационная борьба галактик-близнецов Малое и Большое Магеллановы Облака (БМО) являются двумя карликовыми неправильными галактиками, которые проходят близко к Млечному Пути. БМО находится на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Земли, а ММО — примерно в 200 тысячах световых лет. Обе галактики подвержены разрушению под действием гравитации Млечного Пути. Это вызывает вспышки звездообразования внутри них и вырывает поток газа, называемый Магеллановым потоком.Ученые провели исследование с помощью телескопа VISTA на вершине горы Параналь в Чили. Специалисты выяснили, что Млечный Путь является не единственной галактикой, влияющей на ММО. Большое Магелланово Облако также оказывает разрушительное воздействие на своего младшего брата....
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп дети погода Россия авария петербург метро владимир путин интернет туризм деньги конфликт Роспотребнадзор Александр Беглов ученые здоровье штрафы жильё врач документы пенсионеры отдых автомобили приставы крым ПМЭФ космос кирилл поляков шушары Александр Колесов форум актер ск пенсия ксения собчак автомобиль общественный транспорт билеты дожди флот фильм певица сергей шнуров поезд

Новости дня

Общество

Синоптик Колесов предупредил о дождях на День России в Петербурге

Общество

Следователи не сказали сыну пропавшей Ирины Усольцевой о начале поисков

Наука

Большое Магелланово Облако разрывает на части соседнюю галактику

Транспорт

Участники ПМЭФ подписали больше 30 контрактов на 177 миллиардов рублей

Звезды

Долина рассказала о состоянии своего «мальчика» после переезда в новую квартиру

Общество

СК проводит последнюю операцию в тайге по поиску семьи Усольцевых

Деньги

Россиянам назвали условия единовременной выплаты пенсионных накоплений

Общество

Король Карл III может пригласить Гарри и Меган в шотландскую резиденцию

Общество

Петербуржцы жалуются на борщевик у детских садов и магазинов

Наука

Астрономы случайно обнаружили недостающий участок звезд внутри NGC 6397

Новости

В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ

Культура

Русский музей поднялся на 6-е место, но потерял «простого зрителя»

Новости

Александр Ведяхин: Сбер кредитует все отрасли — от металлургии до фармацевтики

Новости

СберИндия создает Центр российского бизнеса в Дели

Общество

В Петербурге только один пляж признан безопасным для купания

Транспорт

Полпред Руденя оценил проект ШМСД на стенде Петербурга

Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост дипфейков в России в 26 раз за полтора года

Общество

Пенсия может стать потерей смысла для пожилого человека

Общество

Путин заявил о падении доверия к доллару после заморозки российских активов

Общество

Рыбацкое столкнулось с транспортным коллапсом вслед за Шушарами

Звезды

Аршавин назвал истинную причину прекращения общения с Владом А4

Общество

Пассажиров предупредили о закрытии вестибюля «Пионерской» из-за капремонта

Общество

За год нейросети проверили шесть миллионов документов в Подмосковье

Происшествия

В Петербурге нетрезвый водитель протаранил семь машин и едва не задавил детей

Общество

Шнуров может вернуться в Петербург после ухода Беглова и поднять цены на билеты

Транспорт

Петербург показал отечественные аккумуляторы с защитой от воспламенения

Общество

Безопасная полоса может спровоцировать мотоциклистов на превышение скорости

Общество

ПМЭФ активно выгоняет эскортниц, даже Собчак это отметила

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb