Комета 3I/ATLAS может быть синхронизирована со спутником Юпитера Каллисто

В Интернете распространилась версия о синхронизации кометы 3I/ATLAS с луной Юпитера Каллисто. Автор теории утверждает, что межзвездный объект излучает ритмичные вспышки света каждые 16,16 часа.

Версия об искусственном объекте

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года системой телескопов ATLAS в Чили. Это третий подтвержденный межзвездный объект после Оумуамуа и кометы Борисова. Скорость кометы составляет около 68,3 километра в секунду, возраст примерно семь миллиардов лет. Также она обладает большой гиперболической орбитой, которая больше никогда не приведет ее в Солнечную систему.

Версию об искусственном происхождении объекта наиболее активно продвигает астрофизик из Гарварда Ави Леб. Он указывает на необычную яркость, совпадение плоскости орбиты с земной с вероятностью всего 0,2% и положение в перигелии, теоретически удобное для выполнения гравитационного маневра. Большинство научного сообщества его гипотезу отвергает и считает, что 3I/ATLAS ведет себя как комета.

Теория о синхронизации с Каллисто

В социальных сетях появилась теория о том, что комета совершает один пульс каждые 16,16 часа. По данным конспирологов, Каллисто совершает один оборот вокруг своей оси каждые 16,6 дней.

Автор теории посчитал, что это составляет примерно 25 ударов сердца в сутки на Каллисто. Он назвал это совпадение доказательством полной синхронизации. Также конспиролог утверждал, что комета подлетит к этому спутнику в марте 2026 года.

Мнение астронома

Астроном Александр Киселев ознакомился с данной теорией. По мнению эксперта, понятие пульса кометы с фиксированным периодом в 16,16 часа является расплывчатым. Кометы не пульсируют как механизмы. У них могут быть периодические изменения яркости из-за испарения льда, но называть это сердцебиением некорректно.

В беседе с aif.ru Киселев указал, что научно установленный период вращения Каллисто вокруг своей оси составляет около 16,6 земных суток, что равно примерно 398,4 часа. По его словам, бессмысленно сравнивать эту величину с 16,16 часами.

Ученый также усомнился в утверждении о близком пролете кометы мимо Каллисто в марте 2026 года. По расчетам NASA и других агентств, 16 марта 2026 года 3I/ATLAS пролетит на расстоянии примерно 53,6 миллиона километров от Юпитера. Эта дистанция не предполагает тесного сближения ни с планетой, ни с ее спутниками.

Киселев добавил, что серьезные научные открытия публикуются в рецензируемых журналах, а не озвучиваются анонимными блогерами в социальных сетях.