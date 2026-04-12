Названы районы Петербурга с повышенным уровнем загрязнения воздуха

По результатам мартовской проверки воздуха в Петербурге зафиксирован повышенный уровень загрязнения в двух районах города. Повышение показателя предельно допустимых концентраций аммиака произошло на 1,3 процента.

Концентрация аммиака превысила предельно допустимую концентрацию в Московском районе до 1,3 раза и в Центральном районе до 1,1 раза, сообщает «Петербургский дневник». Для других загрязняющих веществ — взвешенных частиц, диоксида азота, формальдегида, хлористого водорода, оксида углерода, фенола и диоксида серы — превышения допустимых концентраций не зафиксировано.

Случаев высокого или экстремального загрязнения воздуха в городе выявлено не было.