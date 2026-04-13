Пламя охватило 100 квадратных метров здания на Невском проспекте

В чердачном помещении жилого шестиэтажного дома в Центральном районе Санкт-Петербурга произошло возгорание. Пламя охватило 100 квадратных метров, пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

Спасатели получили сообщение о дыме и пламени 13 апреля в 14:56. Пожар вспыхнул на чердаке жилого шестиэтажного на Невском проспекте. Через 16 минут возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС, пишет Мойка78.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что сведений о пострадавших или погибших на данный момент нет. Причина пожара также остается неизвестной. К ликвидации пламени были привлечены четыре пожарные машины и 19 огнеборцев.

Дым от пожара окутал отрезок проезжей части и тротуара на Невском проспекте, ограничивая обзор пешеходам и водителям. На тротуаре скопились пожарные машины. В настоящее время ликвидация огня продолжается.