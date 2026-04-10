Вокруг автобусной площадки «Заречная» в Парголово высадили 75 елей

В Парголово вокруг отстойно-разворотной площадки «Заречная» высадили 75 елей. Деревья предоставил Курортный лесопарк, а хвойные породы выбрали за способность поглощать городской шум и улучшать качество воздуха.

Сотрудники подведомственного Комитету по транспорту Северной столицы СПб ГКУ «Организатор перевозок» совместно с представителями садово-паркового предприятия «Выборгское» благоустроили автобусную площадку в Парголово.

На территории отстойно-разворотного кольца «Заречная» высадили 75 елей. Из них 15 посадили вдоль ограждения, а еще 60 вокруг него. Деревья предоставили сотрудники СПб ГКУ «Курортный лесопарк».

Хвойные породы специалисты выбрали не случайно. Они лучше лиственных поглощают городской шум и способны улучшать качество воздуха. Ранее вокруг площадки уже установили шумозащитные экраны.