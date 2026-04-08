В мае в России изменится порядок продажи БАДов и медицинских приборов

С 1 мая 2026 года в России изменятся правила продажи ряда товаров. Часть продукции может исчезнуть или перейти в специализированные точки.

В российских супермаркетах может измениться ассортимент товаров в связи с введением новых требований технических регламентов, санитарных норм и правил маркировки. Часть продукции может быть исключена из открытой продажи или переведена в специализированные точки с дополнительным контролем.

Под ограничения могут попасть биологически активные добавки и спортивное питание. Ограничения затронут медицинские приборы и тест-системы без сертификации. Изменения также коснутся химических средств, включая очистители, растворители и аэрозоли, для которых вводятся новые требования к упаковке, маркировке и условиям реализации.

Кроме того, из продажи может исчезнуть продукция без оформленных кодов маркировки, включая одежду, обувь, косметику и бытовую технику. При этом основные категории товаров, включая продукты питания, бытовую химию массового спроса, средства гигиены и детские товары, останутся доступными для покупателей.

Россиянам советуют внимательнее выбирать добавки и медицинские устройства. Если товар пропадает с полок после новых требований, значит, он не соответствует нормам. БАДы и медизделия лучше покупать в аптеках и специализированных магазинах, избегая сомнительных интернет-площадок и перекупщиков.