Стилисты назвали главную ошибку в стрижке для женщин после 40 лет

С возрастом женщины часто сталкиваются с истончением волос и потерей объема. Эксперты советуют выбирать прямые или слегка градуированные стрижки средней длины.

Женщины после 40 лет часто замечают, что волосы становятся тоньше и теряют объем. Главная ошибка в этот период заключается в выборе многослойных стрижек. Они обычно дают объем только на макушке, а по длине волосы выглядят еще реже.

По словам экспертов, особенно это заметно на длинных волосах. Концы становятся прозрачными, и общий вид кажется неопрятным. Лучшей альтернативой считаются прямые или слегка градуированные стрижки средней длины. Они помогают визуально уплотнить волосы, сообщает «Петербург2».

Современная тенденция заключается в минимализме слоев и акценте на текстуру. Стрижка «баттерфляй» позволяет сохранить длину, но добавить динамику за счет мягких переходов. Этот вариант подходит обладательницам вытянутого овала лица. Для круглых лиц стилисты советуют длинные волосы с одной-двумя незаметными ступенями. Такой прием используют Кейт Мосс и Меган Маркл.

Средняя стрижка «клавикют» визуально добавляет объем и делает черты лица четкими. Для тех, кто готов к коротким стрижкам, идеальны каре и лоб. Эти формы делают волосы визуально плотнее.